Обзор иноСМИ: ловушка для Байдена и почему Трамп ненавидит Украину

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

СМИ: Израиль ударил по Ирану, но не слишком сильно

Власти Ирана сообщили, что Израиль нанес удар беспилотниками по военной авиабазе недалеко от города Исфахан в центральной части страны. Как пишет Mako, атака была осуществлена таким образом, чтобы не спровоцировать Иран на ответный удар.

Официальный представитель США сообщил американским СМИ, что Израиль уведомил Вашингтон о своем намерении начать атаку за несколько часов до нее. Как отмечает Yedioth Ahronoth, в иранских СМИ этот удар обсуждается не очень активно, издания в основном подчеркивают отсутствие ущерба. Это может говорить о том, что в Иране считают инцидент исчерпанным и «есть попытка положить конец эскалации».

Politico: энергетические проблемы Украины бьют по Европе

В последние недели Украина столкнулась с гораздо более серьезным ущербом своей энергетической системе - под прицелом оказались не только электростанции, но и огромные подземные хранилища газа, на которые ЕС опирался прошлой зимой, чтобы избежать дефицита энергии, пишет Politico. Издание отмечает, что ремонт займет годы, а удары по газовым хранилищам могут лишить Европу важнейшего запасного плана.

Еще недавно Украина позиционировала себя как «локомотив Европы», заявляя, что ежедневно экспортирует электроэнергию на сумму около миллиона евро своим западным соседям. Теперь финансовый баланс изменился: Киев истощает свой и без того шаткий бюджет импортом энергоносителей, пытаясь избежать отключений электричества и обеспечить энергией военную промышленность. Politico подчеркивает, что энергетические проблемы Украины все больше становятся энергетическими проблемами Европы.

«Почему Дональд Трамп ненавидит Украину»

Союзники Дональда Трампа - республиканцы в Конгрессе США - продолжают блокировать военную помощь Украине и становится все более очевидно, что неприязнь бывшего президента США к Украине имеет глубокие корни, пишет Politico. Как отмечает издание, именно телефонный разговор с Владимиром Зеленским привел Трампа к угрозе первого импичмента в декабре 2019-го. Трампа обвинили в попытках повлиять на исход выборов 2020 года через давление на Зеленского: Трамп просил начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера.

Будучи наиболее вероятным кандидатом на пост президента от Республиканской партии, Трамп уже напугал Киев, обещая положить конец конфликту на Украине за 24 часа. Украинско-американский бизнесмен, с которым побеседовало Politico, заявил, что Трамп «ненавидит Украину», считая эту страну причиной всех его проблем на посту президента. По его словам, в случае победы Трампа на выборах в 2024 году дела Украины будут «очень плохи».

«Байден и Зеленский в ловушке»

Американский экономист Джеффри Сакс считает, что 60 миллиардов долларов от США уже не помогут Украине и лишь увеличат американский госдолг.

Он заявил в эфире Judging Freedom, что очередной транш помощи Киеву выгоден лишь президенту США Джо Байдену и только до ноября (тогда в Штатах пройдут президентские выборы).

По мнению Сакса, если деньги выделят, вплоть до выборов Байден сможет называть членов своей команды «великими защитниками ценностей западного мира». Экономист считает, что и Байден, и Владимир Зеленский оказались в ловушке и отчаянно пытаются скрыть «масштабный провал» разными способами.

Bloomberg: Россия может стать «сердцем» глобальной торговли вопреки санкциям

Россия активно ведет строительство двух новых транспортных коридоров между Европой и Азией, стремясь ослабить санкции, рассказало Bloomberg. Одновременно с успехами России напряженность на Ближнем Востоке подрывает глобальную торговлю, отмечает агентство.

В будущем железнодорожное и морское сообщение свяжет европейскую часть России с Индией через Иран. Также Россия потратит миллиарды на инфраструктуру Северного морского пути. Эти коридоры способны сделать Россию «сердцем» значительной части международной торговли даже в условиях санкций. Эти торговые пути могут сократить время транзита на 30-50 процентов по сравнению с маршрутами через Суэцкий канал. Также они позволят избежать проблем с безопасностью в Красном море. Российскими проектами интересуются крупнейшие экономики Азии и Персидского залива.