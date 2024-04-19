Илон Маск призвал отправлять ракеты в космос, а не друг в друга

Американский миллиардер Илон Маск призвал отправлять ракеты в космос, а не применять их для атак друг на друга. Так предприниматель отреагировал на новости о воздушном обстреле территорий Ирана.

© Российская Газета

"Мы должны посылать ракеты не друг в друга, а к звездам", - написал Маск в своей соцсети X (заблокирована в РФ).

Напомним, в ночь на 19 апреля в СМИ появились сообщения о воздушной атаке на объекты, расположенные на территории Ирана. Американские издания приписывают удар Израилю. Иранские СМИ не столь однозначны в своих оценках. Израильские военные от комментариев отказались.

Представитель иранского космического агентства Хоссейн Далирян подтвердил Al-Mayadeen, что средства ПВО перехватили три цели в небе над городом Исфахан. Некоторые иранские порталы со ссылкой на чиновников назвали подачу удара дезинформационной войной американских и других подозрительных источников и опровергли израильскую причастность к атаке.