НАТО посоветовали избегать ссор с Россией в Арктике

Вступление Швеции в НАТО означает, что теперь семь из восьми арктических стран мира попадают под зонтик безопасности альянса, а Россия - единственное исключение. Как пишет портал Responsible Statecraft, НАТО хочет расширить сферу влияния в Арктике, но очередная сфера конфронтации с Россией - «последнее, что нужно альянсу».

Многие аналитики называют присоединение Швеции и Финляндии к НАТО возможностью «расширить присутствие» альянса и «сдержать Россию». Новые члены, несомненно, усилят влияние альянса в Арктике, подчеркивается в статье. В марте более 20 тысяч солдат НАТО из 13 стран, включая Финляндию, Швецию и США, приняли участие в этапе учений Nordic Response - 2024 в Норвегии. В маневрах было задействовано более 50 фрегатов, подлодок и других судов, а также больше сотни самолетов.

Возможность начала войны в Арктике оценили

Как отмечает Responsible Statecraft, подобные учения необходимы для закрепления присутствия НАТО, но заявления о «российской угрозе» в Арктике не соответствуют действительности.

За несколько десятилетий Россия возродила арктические базы советской эпохи, численность которых примерно на треть превышает численность баз НАТО. Также Москва занимается масштабными инвестиционными проектами в регионе, развивая важнейший Северный морской путь, соединяющий Азию и Европу. У США в то же время есть лишь один действующий тяжелый ледокол - по сравнению с четырьмя десятками российских.

Однако усилия Москвы в Арктике носят в основном оборонительный характер, так как обеспечение безопасности в регионе - фундаментальный интерес России, подчеркивает Responsible Statecraft. Эти действия не представляют угрозы для США и их союзников по НАТО, уверен автор статьи.

Российский ледокольный флот в первую очередь предназначен для сопровождения коммерческих судов в опасных полярных морях. Также ледоколы РФ нацелены на поиск и спасение, борьбу с контрабандой, на реагирование на разливы нефти, пополнение запасов отдаленных населенных пунктов и полярных исследовательских станций.

Как подчеркивается в статье, вместо того, чтобы рассматривать присоединение Финляндии и Швеции как возможность усилить милитаризацию Арктики, НАТО следует использовать Арктический совет и другие группы, чтобы заключить многосторонние соглашения, которые позволят снизить напряженность и предотвратить кризисы.