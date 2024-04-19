Вице-канцлер ФРГ полтора часа провел в бомбоубежище киевского отеля

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в ночь на пятницу был вынужден спуститься в подземный гараж одной из гостиниц Киева, который переоборудован под бомбоубежище.

Об этом сообщило агентство DPA.

Представитель германского кабмина и его делегация пережидали воздушную тревогу около полутора часов, после чего вернулись в свои номера. Дополнительных подробностей не приводится.

Глава Еврокомиссии рассказала об опыте пребывания в киевском бомбоубежище

Хабек находится в Киеве с четверга.