DPA: вице-канцлер ФРГ полтора часа провел в бомбоубежище киевского отеля
Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в ночь на пятницу был вынужден спуститься в подземный гараж одной из гостиниц Киева, который переоборудован под бомбоубежище.
Об этом сообщило агентство DPA.
Представитель германского кабмина и его делегация пережидали воздушную тревогу около полутора часов, после чего вернулись в свои номера. Дополнительных подробностей не приводится.
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Хабек находится в Киеве с четверга.