В Одессе произошли взрывы
Несколько взрывов произошли в городе Одессе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишут «Известия».
В частности, о взрывах сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Одессе слышны звуки взрывов», - отметили корреспонденты канала, не уточнив, сколько их было и где именно они произошли.
Ранее взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге и в Черниговской области на севере Украины. При этом в Одессе удар пришелся по портовой инфраструктуре. Он сопровождался детонацией и выбросом пламени.
Напомним, что в конце марта российские войска возобновили удары по энергетическим объектам Украины. В результате энергохолдинг ДТЭК заявил о потере 80% генерирующих мощностей, также была уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области.
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