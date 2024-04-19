В Одессе произошли взрывы

Несколько взрывов произошли в городе Одессе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишут «Известия».

В частности, о взрывах сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе слышны звуки взрывов», - отметили корреспонденты канала, не уточнив, сколько их было и где именно они произошли.

Ранее взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге и в Черниговской области на севере Украины. При этом в Одессе удар пришелся по портовой инфраструктуре. Он сопровождался детонацией и выбросом пламени.

Напомним, что в конце марта российские войска возобновили удары по энергетическим объектам Украины. В результате энергохолдинг ДТЭК заявил о потере 80% генерирующих мощностей, также была уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области.