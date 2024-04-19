История отношений между Россией и Индией очень глубока и Нью-Дели не будет жертвовать ими ради Запада вне зависимости от того, кто будет в правительстве. Как сообщает газета «Известия», так возможное влияние парламентских выборов на отношения двух стран оценил глава Центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института оборонных исследований Индии Ракеша Бхадаурия.

Выборы в нижнюю палату парламента Индии обещают побить сразу несколько рекордов. Так, участие в них примут около миллиарда человек, а само голосование продлится больше месяца: с 19 апреля до 1 июня. Аналитики предполагают, что после выборов западные страны могут укрепить отношения с индийскими властями как с основным конкурентом Китая в регионе, а также попытаться настроить их против РФ.

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Бхадаурия считает, что проблем в сотрудничестве с Россией не предвидится. Он подчеркнул, что отношения двух стран уходит корнями глубоко в историю и всегда были крепкими.

«И они будут укрепляться в любом случае — останется нынешнее правительство или придет новое. Потому что есть несколько фундаментальных причин, по которым отношения между Индией и Россией прочны. Важно отметить, что укрепление связей с западными державами не будет происходить за счет наших отношений с Россией», — заявил эксперт.

Ранее о давлении со стороны Вашингтона заявлял российский посол в Индии Денис Алипов. По его словам, США призывают Индию поддержать антироссийские санкции, однако индийским властям важно поддержание дружественных отношений с Москвой.