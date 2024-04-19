Мэр Харькова признал, что город накрыла паника

Мэр Харькова Терехов признал, что у жителей города настоящая паника
Мэр Харькова Игорь Терехов признал, что в городе началась настоящая паника. Чиновник попросил местных жителей соблюдать спокойствие и не думать об эвакуации.
Градоначальник еще раз подчеркнул, что панические настроения связаны с распространяемыми слухами о предстоящей эвакуации.
"Это дезинформация. Нам очень нужно, чтобы средства массовой информации развенчивали эти фейки. Предпосылок для эвакуации нет", - подчеркнул Терехов.
Тем временем пользователи соцсетей утверждают, что жители Харькова самостоятельно покидают город. И данный процесс начался еще несколько недель назад.
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Мэр, комментируя слухи, подчеркнул, что вынужден прибегать к "антикризисным мерам".