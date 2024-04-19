Посольство США в Иерусалиме приняло меры после удара Израиля по Ирану

Посольство США в Иерусалиме ограничило перемещения сотрудников после сообщений об ответном ударе Израиля по территории Ирана. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Как отмечает издание, дипломатическая миссия выпустила предупреждение для персонала и членов его семей, в котором призвала их ограничить поездки в районы Тель-Авива, Беэр-Шевы и Иерусалима, сославшись на необходимость проявлять повышенную осторожность после сообщений о том, что Израиль нанес ответный удар по территории Ирана.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Тегеран заявил, что целями его ударов по Израилю были военные объекты. Армия обороны Израиля сообщила, что перехватила 99% из примерно 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.