Маск иронично прокомментировал атаку Израиля на Иран

Ранее стало известно, что израильская армия нанесла ракетный удар по территории Ирана. Атаке подвергся район аэропорта города Исфахан и 8-й базы ВВС страны.

© TASS/ZUMA

После этого в соцсети Х предположили, что именно военная база и была вероятной целью атаки. А заодно отметили, что именно там базируются истребители F-14 Tomcat, которые Штаты передали иранцам еще в 1970-е годы.

«Каким-то образом наши налоговые доллары взрывают наши же налоговые доллары», - написал в комментариях под постом американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.

Bloomberg: США знали, что Израиль ударит по Ирану

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить «кровавый цикл возмездия» между Ираном и Израилем. Он заявил, что «пришло время остановиться». А заодно вновь осудил иранскую атаку на еврейское государство.