Bloomberg: США знали, что Израиль ударит по Ирану

Стало известно, что Израиль заранее поставил в известность США, что собирается нанести ответный удар по Ирану в ближайшие сутки-двое. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Израиль 18 апреля уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24-48 часов», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники во властных структурах.

СМИ сообщили о новом ударе по Ирану со стороны Израиля

Конкретных сведений собеседник агентства не привел.

Взрыв раздался в городе Исфахан утром 19 апреля. Американские СМИ сообщили, что речь идет об израильских ударах. В Израиле заверили, что не целятся в ядерные объекты на территории страны.