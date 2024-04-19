Украинцев предупредили о сложной зиме

Предстоящий отопительный сезон будет очень тяжелым для Украину. Об этом сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук.

«Действительно, зима будет тяжелой - это очевидно», - высказала она в эфире национального телемарафона.

При этом Верещук указала, что «незалежной» в восстановлении поврежденной инфраструктуры помогают Евросоюз, отдельные страны сообщества, а также международные организации.

Зеленскому сообщили тревожные новости о России

Ранее "Свободная Пресса" приводила слова мэра Харькова Игоря Терехова о том, что в городе началась настоящая паника - местные жители пытаются покинуть его, выехав в другие регионы страны.

При этом градоначальник в очередной раз обратился через СМИ к харьковчанам с призывом отказаться от эвакуации. Он также призвал людей перестать распространять панические настроения, в связи с чем объявил, что эвакуации населения не планируется.