Ким Чен Ын стал регулярно ездить на Aurus от Путина

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пхеньян на церемонию завершения строительства 10 тысяч квартир на лимузине Aurus Senat, который ему подарил российский лидер Владимир Путина. Приезд политика показали на корейском центральном телевидении, сообщает Korea JoongAng Daily.

«16 апреля в КНДР торжественно завершили вторую очередь строительства в районе Хвасон. На церемонию перерезания ленточки Ким Чен Ын вышел из лимузина Aurus Senat российского производства, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в материале.

Путин сел за руль и прокатил Мирзиеева на Aurus

Издание обратило внимание, что лидер КНДР стал регулярно пользоваться подаренным лимузином. Новый автомобиль Ким Чен Ына они называют «роскошным».

В феврале 2024-го корейский лидер получил Aurus Senat в качестве подарка от Путина. Центральное телевидение называет использование Ким Чен Ыном подарка президента РФ «наглядной демонстрацией дружбы» Пхеньяна и Москвы, пишет НСН.