Глава ЦРУ предсказал дату поражения Украины

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть в конфликте с Россией уже до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Такое заявление он сделал, обращаясь к членам Конгресса США во время мероприятия в Центре имени президента Джорджа Буша - младшего.

«Есть весьма реальный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года, или, по крайней мере, того, что Путин окажется в состоянии, по сути, диктовать условия политического урегулирования», — заявил он.

Ранее британский политик рассказал, при каких условиях может завершиться конфликт на Украине.