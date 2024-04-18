Украина игнорирует призыв США прекратить удары по России

Украина игнорирует призыв США прекратить удары по территории России. Об этом сообщает журнал Economist со ссылкой на источник в разведке США.

Отмечается, что это вызывает недовольство в Белом доме. Как рассказал изданию источник из разведки США, Вашингтон не давал прямых указаний о прекращении ударов, а новые беспилотники ВСУ могут преодолевать расстояние более трех тысяч километров. При этом издание подчеркивает, что за последнюю неделю ВСУ перестали атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

«Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов. <...> Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», — сообщает источник.

Ранее беспилотники ВСУ повредили несколько домов в Воронеже.