Генерал раскритиковал украинских чиновников после российских ударов

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что киевские чиновники зря хвастались, что украинские энергетические объекты "пережили зиму", заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Кривонос напомнил, что в минувшем феврале ряд украинских чиновников утверждали, что объекты пережили зиму, оставшись целыми и неприкосновенными.