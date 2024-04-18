В ФРГ объяснили ситуацию с найденными в стране украинскими детьми

Найденные в Германии украинские дети въехали в страну по собственному желанию и с законными опекунами, рассказал представитель Федерального управления уголовной полиции Якоб Беднарц в беседе с Lenta.ru. Он объяснил, что все их личные данные были предварительно проверены. До этого пропавшие дети считались «вывезенными в Россию».

Все личные данные [пропавших детей] были проверены в информационных системах и реестрах, находящихся в распоряжении полиции, для получения доказательств [их] пребывания в Германии . Подавляющее большинство разыскиваемых лиц въехали в Германию в сопровождении законных опекунов или сопровождающих лиц по их собственному желанию в рамках совместного побега из зоны боевых действий, — заявил Беднарц.

Ранее сообщалось, что Нацполиция Украины совместно с немецкими коллегами установила местонахождение свыше 160 детей, которые считались вывезенными в Россию. До этого киевские власти утверждали, что Москва «незаконно депортировала» несовершеннолетних из зоны конфликта.

Посол по особым поручениям МИД РФ по делам, связанным с конфликтом на Украине, Родион Мирошник при этом заявлял, что возвращение украинских детей их семьям — это заслуга России. По его словам, Киев и Запад распространяют недостоверную информацию по этому вопросу.