Туск: Польша не имеет возможности поставить Украине системы ПВО Patriot

Польша не имеет возможности поставить Украине системы ПВО Patriot. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Как вы знаете, Германия подала пример, передав Украине в очередной раз систему Patriot и призвала те страны, которые обладают подобными возможностями, чтобы также присоединились к этой инициативе. Это как раз не касается Польше. У нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, власти Голландии готовы профинансировать закупку одной системы Patriot для Украины.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду, что страны НАТО могут поставить Украине ещё шесть систем Patriot.