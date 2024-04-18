Кулеба: у Украины нет плана Б на случай прекращения помощи со стороны США

У Киева нет плана Б на случай прекращения помощи со стороны США. Такое заявление в эфире телеканала «Рада» сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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У него спросили обсуждал ли он с госсекретарем США Энтони Блинкеном американский законопроект помощи Украине, предложенный Конгрессом, в который включены поставки дальнобойных ракет ATACMS. Кулеба ответил, что данный вопрос обсуждался, но отказался раскрывать детали разговора, сказав, что, когда его примут, тогда и «будем говорить о деталях».

«Скажу так: я всегда говорил, что нам не нужен план Б, потому что план А — это согласование решений, а не полу-решений. Я Блинкену сказал, что у меня никакого плана Б нет, должен сработать план А», — добавил он.

Также Кулеба рассказал, что на встрече глав МИД G7, на спецсессию которой его пригласили, он выступил с предложением принять Украину в «Большую семерку».