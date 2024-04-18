Байден, оговорившись, предложил американцам выбирать между свободой и демократией

Президент США Джо Байден, выступая с речью на мероприятии в поддержку своей предвыборной кампании, предложил американцам сделать выбор между свободой и демократией.

"Вы готовы выбрать единство, а не разобщенность, достоинство, а не разрушение? Выбрать правду, а не ложь? Вы готовы выбрать свободу, а не демократию, потому что это Америка?" - сказал Байден, выступая перед сторонниками в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Американский президент вновь пошутил, что выглядит молодо: "Я знаю, что выгляжу на 40 лет, но я занимаюсь [политикой] уже очень долго".

Глава Белого дома, которому в ноябре прошлого года исполнился 81 год, нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки, которые в США шутливо именуют байденизмами. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности демократа Байден продолжать руководить страной.