Кулеба обещап проводить откровенные разговоры в G7

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговоры в «Большой семерке» (G7) станут более откровенными, если в состав объединения войдет Киев. Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».

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Кулеба рассказал, что на встрече стран G7 один министр напомнил, что когда в составе объединения находилась Россия, участники «не имели таких откровенных разговоров в этом поле».