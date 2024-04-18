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Премьер Молдавии назвал себя румыном

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что в ходе проходящей в стране переписи населения он назовет себя румыном по национальности. Его слова из телеэфира цитирует Deschide.

Премьер Молдавии назвал себя румыном
© Lenta.ru
«Я всем говорю, что я румын и говорю по-румынски», — указал Речан.

Перепись населения проходит в Молдавии с 8 апреля по 7 июля.

В марте Конституционный суд Молдавии признал законным решение парламента республики о переименовании государственного языка страны из молдавского в румынский.

Премьер Румынии Марчел Чолаку же заявлял, что молдавский язык должен исчезнуть, поскольку его никогда не существовало.

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