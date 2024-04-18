В НАТО ответили на вопрос о приглашении Украины в альянс

К саммиту НАТО, который пройдёт в Вашингтоне в июле 2024 года, не будет условий для приглашения Украины в альянс.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передаёт РИА Новости.

«Я буду откровенен, я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО», – сказал он, отвечая на вопрос украинского журналиста на форуме по безопасности и обороне в США.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», депутат национального собрания Франции и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что включение Украины в состав НАТО затянет текущий конфликт с Россией на полвека и повлечёт за собой разорение Европы.