«Мы уничтожим их»: эстонский генерал решил помериться силами с Россией

Эстония победит Россию, если страны вступят в вооруженный конфликт, считает глава сил обороны республики генерал Мартин Херем. По его мнению, в случае столкновения российская сторона потеряет в 20 раз больше человек. При этом он поспешил уточнить, что речь идет о гипотетическом конфликте, передает ERR.

Всех тех, кто попытается на нас воздействовать с расстояния в 50 или 100 км, как это происходит сегодня на Украине, тех мы разнесем вдребезги! Мы уничтожим их <...> Результатом российской атаки станет наша военная победа — на их стороне 20 000 погибших, а на нашей только 1000, — заявил Херем.

В настоящий момент Эстония не видит военной угрозы со стороны России, добавил он. Однако генерал отметил, что если РФ захочет напасть на республику, то для этого ей не понадобится «особенная подготовка».

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Ранее в МИД России заявили, что действия, предпринимаемые руководством НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе, нацелены на подготовку потенциального конфликта с РФ. Альянс осуществляет милитаризацию этих областей, например, расширяет румынскую авиационную базу, добавили в ведомстве.