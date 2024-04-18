Премьер Нидерландов признал, что Украине не хватает систем ПВО

Украина испытывает нехватку систем противовоздушной обороны, таких как американские Patriot, и пока непонятно, смогут ли европейские страны восполнить этот пробел. Об этом заявил журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Украинцам нужно больше [систем ПВО], - отметил он. - У Европы есть эти системы, однако это означает, что страны должны провести переоценку собственных нужд, чтобы понять, могут ли они обойтись без них".

В этом контексте Рютте обратил внимание на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что Украина является приоритетом и что страны должны делать больше, даже если это будет означать снижение оборонных способностей на национальном уровне.

По данным газеты De Telegraaf, ранее Нидерланды уведомили Украину, что не могут передать дополнительные системы Patriot из своих арсеналов, потому что это будет означать падение ниже порога НАТО. С учетом заявлений Столтенберга Нидерланды могут пересмотреть это решение, отметило издание. В то же время газета подчеркнула, что возможности страны в этом отношении крайне ограничены, поэтому Украине не стоит ожидать слишком многого.

В январе 2023 года Минобороны Нидерландов сообщило, что передало Украине две пусковые установки системы Patriot и ракеты для них. Кроме того, страна приняла участие в обучении украинских военных работе с этим комплексом.