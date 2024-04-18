МАГАТЭ заявило об угрозе ядерной аварии на ЗАЭС

Те, кто стоит за последними атаками на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), игнорируют призывы международного сообщества не допустить ядерную аварию, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом пишет ТАСС.

© Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

По его словам, мировое сообщество призывает «проявлять предельную военную сдержанность и не допустить ядерную аварию, угроза которой очень реальна». Гросси уточнил, что виновные в атаках на ЗАЭС игнорируют эти призывы.

Путин провел встречу с главой МАГАТЭ Гросси в Сочи

Он отметил, что ситуация в любой момент может измениться в худшую сторону. Прямым доказательством является попадание по куполу энергоблока станции 7 апреля, добавил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ЗАЭС. Пострадали трое сотрудников.