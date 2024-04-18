Поведение ведущего прогноза погоды в прямом эфире напугало слушателей

Ведущий прогноза погоды на радиостанции BBC Radio 4 Саймон Кинг напугал слушателей своим поведением в прямом эфире. В соцсети Twitter (X) пользователи начали интересоваться, что случилось с журналистом, во время программы он испытывал трудности с дыханием.

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Отмечается, что инцидент в прямом эфире произошел 14 апреля. Слушатели возмутились, что никто не вызвался прочитать текст за журналиста.

С Саймоном Кингом все в порядке? Позор, что никто не взялся за чтение прогноза вместо него!, — написал пользователь под ником Maz.

Позднее Кинг в разговоре с британской газетой The Telegraph сообщил, что с ним все в порядке. По его словам, он дышал с трудом, потому что перед этим пробежался по лестнице.

К счастью, это была не более чем беготня, мне нужно было вовремя добраться до студии по огромному лестничному пролету, — объяснил ведущий прогноза.

Ранее ведущая телеканала BBC в эфире назвала американского лидера Джо Байдена президентом Украины. В Сети появилось видео с отрывком, в котором говорилось о визите украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. До этого телеканал Polstat по ошибке назвал президента РФ Владимира Путина президентом Украины. Опечатку допустили в титрах к сюжету, посвященному выступлению Путина по случаю подписанию договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.