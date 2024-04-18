В Кении разбился военный вертолет

На западе Кении разбился военный вертолет. В результате погибло пять человек, еще три пострадали. Об этом сообщает Nation.

Отмечается, что вертолет рухнул сразу после взлета. Причина падения судна не называется. Все пострадавшие были доставлены в больницу на другом вертолете.

Как сообщает источник, на борту разбившегося судна также находился глава кенийских Сил обороны Фрэнсис Оголла. Его состояние остается неизвестным.

Ранее неизвестные пытались поджечь вертолет на военном аэродроме в Самаре.