В Эстонии назвали повод для атаки на российские города

Командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что его страна готова ударить по российским городам, если станет целью нападения Москвы. Об этом сообщает Delfi.

Херем также добавил, что у него нет «ни малейшего сомнения, что Россия готовится к войне». По его словам, в случае нападения со стороны России Эстония «разнесет инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других местах».

«Россия сегодня точно готовится к войне, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Я видел планы НАТО. Ни один из них не предусматривает пресечения синими стрелками границ РФ до ее агрессии. Она может быть совершенно уверенной, что НАТО не нападет. Тем не менее, она готовится к войне. Так к какой войне она готовится? Скорее всего, к такой, которую начнет сама», — заявил он.

Ранее в Эстонии рассказали о принятии поправок, которые позволят передать Украине замороженные активы России.