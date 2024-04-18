Столтенберг заявил, что Киев должен сам обеспечить себя солдатами

Украина должна сама обеспечить себя солдатам, НАТО снабжает ее средствами. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Киев «нуждается в людях и средствах». Говоря о последнем, Столтенберг указал, что союзники по НАТО «могут предоставить средства, поставляя больше поддержки, чем они делают сейчас».

«Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина. Она только что приняла новый закон, расширяя возраст призыва. Не мне вдаваться в детали, но я уверен, что Украина примет необходимые решения, чтобы мобилизовать необходимое число людей», — сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что призвал страны НАТО «копать глубже», чтобы поддержать Украину. По его словам, члены альянса при выборе между помощью Киеву и собственным вооружением, должны выбирать первое.