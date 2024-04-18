Аргентина захотела стать глобальным партнером НАТО

Аргентина рассчитывает стать глобальным партнером НАТО, страна представила для этого соответствующий запрос. Об этом сообщил аргентинский министр обороны Луис Петри. Газета.Ru

«Я вручил [заместителю генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ] письмо о намерениях, в котором выражается просьба Аргентины стать глобальным партнером этой организации», - написал Петри на своей странице в Х (ранее Twitter). ТАСС

Ранее стало известно, что президент Аргентины Хавьер Милей планирует в 2024 году провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины. Политик подчеркнул, что ставит в приоритет союзы со «странами, защищающими свободу», к таким он причисляет США и Израиль, а также Украину. Политика Милея в отношении Украины отличается от более нейтральной позиции по конфликту лидеров ряда других стран региона, таких как Бразилия и Мексика. News.ru