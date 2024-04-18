США ввели санкции в ответ на атаку Ирана против Израиля

США ввели санкции против 16 физических и двух юридических лиц, которые, как полагают американцы, занимаются производством БПЛА в Иране, сообщается на сайте министерства финансов Соединенных Штатов (OFAC).

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Санкции вводятся не только против людей, якобы обеспечивающих производство БПЛА в Иране, но и против юрлиц, занимающихся разработкой двигателей варианта Shahed, которые применялись при атаке на Израиль.

Министерство США также называет пять компаний, поставляющих комплектующие для производства стали иранской организации Khuzestan Steel Company (KSC), одному из крупнейших производителей стали в Иране.

OFAC вводит санкции и против трех дочерних компаний иранского автопроизводителя Bahman Group, которые оказывают материальную поддержку КСИР, в частности, министерству обороны Ирана.