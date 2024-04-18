В Германии арестовали «русских диверсантов»

Суд ФРГ заключил под стражу задержанных в федеральной земле Бавария по подозрению в якобы работе на спецслужбы России. RT на русском

«Следственный судья при Федеральном суде сегодня (18 апреля 2024 года) привел в исполнение ордер на арест немецко-российского гражданина Александра Й.», - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. По данным Генпрокуратуры ФРГ, второй задержанный - Дитер С., - предстал перед судьей и был арестован в среду. ТАСС

В немецком городе Байройт были задержаны двое жителей Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. Также их обвиняют в подготовке диверсий на территории своей страны. Полиция заявила, что подозреваемые шпионили за базами США и строили планы нападений на маршруты военного транспорта. Ura.Ru