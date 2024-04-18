Ким Чен Ын стал регулярно пользоваться Aurus, подаренным Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на церемонию завершения строительства 10 тыс. квартир в Пхеньяне на лимузине Aurus Senat. Приезд политика показали на корейском центральном телевидении.

СМИ обратили внимание, что лидер КНДР стал регулярно пользоваться лимузином, который ему подарил президент России Владимир Путин.

16 апреля в КНДР торжественно завершили вторую очередь строительства в районе Хвасон. В 2021 году власти страны решили построить там 50 тыс. новых квартир. На данный момент их насчитывается 30 тыс. В ходе церемонии Ким Чен Ын перерезал красную ленту в знак окончания завершения очередного этапа проекта.

Песков раскрыл, почему Путин решил подарить Aurus Ким Чен Ыну

С автомобилем марки Aurus российский президент познакомил главу КНДР во время официального визита последнего в Россию в сентябре 2023 года, когда Ким Чен Ын в составе большой делегации посетил также космодром «Восточный». В феврале 2024-го корейский лидер получил Aurus Senat в качестве подарка от Путина.

Впоследствии Соединенные Штаты ввели санкции против производителя автомобильного бренда Aurus.

Ранее стало известно, что Roewe представит кроссовер, который будет продаваться под брендом MG.