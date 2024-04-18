Пелоси пожаловалась «на фракцию Путина» в Конгрессе

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о том, что среди республиканцев в парламенте есть множество сторонников российского лидера Владимира Путина, и возложила на них ответственность за возможное поражение Украины. Об этом она рассказала в интервью CNN.

По словам Нэнси Пелоси, ее преемник Майк Джонсон сделал «смелое заявление», когда сказал, что вопрос о помощи Киеву является делом «исторической важности». При этом сторонникам помощи Украине приходится иметь дело с «проникновением российской пропаганды в республиканский лагерь», уверена она.

«В республиканском лагере существует фракция Путина. Это необходимо понять. И это, к сожалению, то, с чем приходится сталкиваться спикеру — с фракцией Путина. Это настоящая трагедия для нашей страны», - заявила политик.

Пелоси уверена, что поражение Украины «будет на совести республиканцев», если они вновь заблокируют законопроект, в котором изложено то, что необходимо Киеву, чтобы помочь «защитить демократию».

«Президент готов подписать двухпартийный сенатский законопроект. На протяжении нескольких месяцев мы просим палату представителей его принять», - подчеркнула она.

Белый дом активно пытается убедить Конгресс одобрить новый пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Однако группа законодателей продолжает выступать против него из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе.

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На фоне разногласий республиканцы начали предлагать свои варианты плана помощи Киеву, среди которых займы или «ленд-лиз», но не безвозмездная помощь, как было до сих пор. При этом в Палате представителей США поддержали план спикера Майка Джонсона по разделению законопроектов по помощи Украине, Израилю и Тайваню.