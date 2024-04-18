Обмен ударами по ядерным объектам между Израилем и Ираном может вызвать «новый Чернобыль», заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в обеих странах находятся несколько таких объектов, если их атаковать, может образоваться масштабная зона отчуждения.

Обмен ударами по ядерным объектам между Израилем и Ираном приведет к печальным последствиям для региона. На Ближнем Востоке далеко не все поддерживают Иран, даже среди арабских стран. Но если Израиль ударит первым, то, безусловно, арабский мир может отвернуться от Иерусалима окончательно, — считает собеседник.

Дандыкин добавил, что, несмотря на помощь Иордании, США и Великобритании, «Железный купол» ЦАХАЛ пробивается. При этом Иран показал не все, на что способен, а только малую часть, в КСИР заявили, что использовали старые ракеты, и этому можно верить, подчеркнул эксперт. Он отметил, что возможности Ирана осознают даже ястребы на Западе, в Израиле.

Что будет дальше? Время идет, прошло несколько дней, ЦАХАЛ полгода в Газе, рядом «Хезболла». В любом случае, удар по ядерному объекту в Израиле вызовет новый Чернобыль, а мы знаем, что это такое — зону отчуждения в России, на Украине, в Белоруссии. Вокруг самой ЧАЭС, предварительно, 2600 кв. км расселили. А таких объектов не один в Израиле, как и в Иране. И если по многим ударить... Несколько Чернобылей, — заключил Дандыкин.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что Иран и Израиль, вероятнее всего, обладают ядерным арсеналом. Однако, считает он, применение оружия массового поражения в сложившейся обстановке маловероятно.