В Конгрессе предложили пополнить ВСУ поддерживающими Украину политиками

Крайне правая республиканка из Конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла несколько поправок к проекту о финансовой помощи Украине. Как рассказал Newsweek, Тейлор Грин предложила обязать всех конгрессменов, которые проголосуют за помощь Киеву, вступить в ряды ВСУ.

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Конгресс до сих пор не принял законопроект, включающий более 60 миллиардов долларов на поддержку Украины. Пакет помощи заблокирован в Палате представителей США, управляемой республиканцами.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее сообщил, что документ вынесут на обсуждение конгрессменов в эту субботу, 20 апреля. Politico писало, что продвижение этого вопроса грозит Джонсону отставкой, поскольку многие республиканцы недовольны законопроектом.

Тейлор Грин, долгое время выступавшая против дальнейшего финансирования Украины, внесла три поправки к документу. Одна из них гласит, что «любой член Конгресса, который проголосует за этот закон, будет обязан присоединиться к украинской армии».

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Две другие поправки обязывают Украину закрыть все свои биолаборатории и доказать, что христианские церкви в стране не подвергаются гонениям. Тейлор Грин требует, чтобы Киев принял эти меры до получения финансирования.

Конгрессмены-демократы раскритиковали Тейлор Грин, заявив, что она устраивает «политический театр» и «издевается» над серьезной инициативой.

Конгрессвумен также возглавила кампанию давления на Джонсона, угрожая подать ходатайство о его отставке, если он будет продвигать помощь Украине через Палату представителей.