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Эстония с 1 мая будет закрывать на ночь погранпереход в Россию

Эстония переводит работу пункта пропуска «Нарва-1» с круглосуточного режима работы на сокращенный. Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR). NSN.FM

С 1 мая погранпереход между эстонской Нарвой и российским Ивангородом будет открыт ежедневно только с 7.00 до 23.00. Ivyborg.ru

Ранее предложение поддержало эстонское МВД. «Департамент полиции и погранохраны тратит деньги налогоплательщиков на то, чтобы погранпункт в Нарве был открыт круглосуточно», — заявил глава пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара. RT на русском

Эстония начнет закрывать на ночь погранпереход в Россию
© РИА Новости
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