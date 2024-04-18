Эстония начнет закрывать на ночь погранпереход в Россию

Эстония переводит работу пункта пропуска «Нарва-1» с круглосуточного режима работы на сокращенный. Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR). NSN.FM

С 1 мая погранпереход между эстонской Нарвой и российским Ивангородом будет открыт ежедневно только с 7.00 до 23.00. Ivyborg.ru

Ранее предложение поддержало эстонское МВД. «Департамент полиции и погранохраны тратит деньги налогоплательщиков на то, чтобы погранпункт в Нарве был открыт круглосуточно», — заявил глава пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара. RT на русском