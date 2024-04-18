Иран пригрозил нанести удар по ядерным объектам Израиля

Иран выявил дислокацию «всех ядерных объектов Израиля» и готов в любую минуту нанести удар по ним в случае агрессии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб.

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По его словам, Тегеран готов противостоять любой угрозе Израиля своим ядерным объектам благодаря использованию планов пассивной обороны и наиболее современных средств вооружения. КСИР выявил расположение всех подобных объектах на израильской территории и готов провести мгновенный зеркальный ответ.

Эксперт оценил возможность прямой атаки Ирана на Израиль

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанес удар по территории Израиля. Это стало ответом за разрушение консульства страны в Сирии в начале месяца. В атаке использовали несколько сотен ракет и беспилотников, а также гиперзвуковые ракеты «Фаттах» и «Фаттах-2».

Власти Израиля утверждают, что долетели до территории страны лишь «несколько ракет». Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.