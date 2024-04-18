Иран пригрозил нанести удар по ядерным объектам Израиля

Иран заявил, что обнаружил все ядерные объекты Израиля и готов ударить по ним
Иран выявил дислокацию «всех ядерных объектов Израиля» и готов в любую минуту нанести удар по ним в случае агрессии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб.
По его словам, Тегеран готов противостоять любой угрозе Израиля своим ядерным объектам благодаря использованию планов пассивной обороны и наиболее современных средств вооружения. КСИР выявил расположение всех подобных объектах на израильской территории и готов провести мгновенный зеркальный ответ.
Эксперт оценил возможность прямой атаки Ирана на Израиль
Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанес удар по территории Израиля. Это стало ответом за разрушение консульства страны в Сирии в начале месяца. В атаке использовали несколько сотен ракет и беспилотников, а также гиперзвуковые ракеты «Фаттах» и «Фаттах-2».
Власти Израиля утверждают, что долетели до территории страны лишь «несколько ракет». Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.