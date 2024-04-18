Финляндия намерена ужесточить получение гражданства

Кабмин внёс соответствующий законопроект в правительство страны. Он также увеличивает необходимый срок проживания в стране с пяти до восьми лет, сообщает пресс-служба правительства.

«Одной из поставленных в правительственной программе целей является ужесточение требований для получения финского гражданства и поощрение иммигрантов к интеграции в финское общество. Реформа будет реализована поэтапно посредством трёх законопроектов», — говорится в сообщении.

В проекте закона указано, что будет сокращён период отсутствия в Финляндии, который можно было бы включить в период непрерывного проживания. Его цель — гарантировать, что желающие получить финское гражданство действительно проживают в стране.