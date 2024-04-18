Туристов в Индонезии предупредили об угрозе цунами

Власти Индонезии в связи с извержением вулкана Руанг начали эвакуацию местных жителей и выпустили предупреждение об угрозе цунами. Об этом пишет портал CNA.

Вулкан Руанг на одноименном острове, расположенном примерно в 100 километрах от столицы провинции Северный Сулавеси Манадо, активизировался несколько дней назад. Накануне после нескольких выходов лавы из жерла, власти подняли уровень тревоги до самого высокого по четырехступенчатой шкале.

Сегодня утром вулкан оставался активен, над ним поднимался столб дыма высотой до 800 метров. На фоне этого власти закрыли международный аэропорт в городе Манадо.

«Сообщений о погибших или раненых не поступало, но власти заявили, что эвакуируют более 11 000 жителей из близлежащего района и острова Тагуланданг, где проживает около 20 000 человек», - отмечается в статье.

При этом, по данным спасателей, часть местных жителей в панике попыталась эвакуироваться самостоятельно.

Властями было выпущено предупреждение о возможном цунами в результате извержений, а также определена зона отчуждения на расстояние шести километров, куда запрещено приезжать туристам и местным жителям.

«Общины на острове Тагуланданг, особенно те, кто проживает рядом с пляжем, должны быть готовы к возможным выбросам раскаленных камней, горячих облаков и цунами, вызванном обрушением вулкана в море», - заявил глава индонезийского агентства по вулканологии Хендра Гунаван.

Говоря о возможном цунами, власти страны исходят из прошлого опыта. В 2018 году кратер горы Анак Кракатау между островами Ява и Суматра частично обрушился. Осколки вызвали цунами, в результате которого погибли более 400 человек и тысячи получили ранения.