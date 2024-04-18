Политолог объяснил действия Израиля против Ирана

Политолог Ростислав Ищенко рассказал о сложностях, с которыми сталкивается Израиль из-за своих действий в Газе и роста антисемитизма в мире. По его словам, первоначальный удар ХАМАС и ответ Израиля привели к изменению отношения мирового сообщества к Израилю, усилив рост антисемитизма и уменьшили внешнюю поддержку, от которой зависел Израиль, передает Военное дело.

Ищенко утверждает, что Израиль пытался изменить мировое мнение, приняв нестандартную стратегию. Он планировал спровоцировать Иран начать войну, чтобы затем представить себя жертвой агрессии. Для этого, согласно Ищенко, Израиль осуществил убийство иранского генерала в Сирии, метод, который ранее использовали США. Ожидания были на то, что Иран отреагирует сильно, однако ответ не оправдал ожиданий Израиля.

Ищенко отмечает, что Тель-Авив не смог представить достаточно убедительные доказательства для поддержки мировым сообществом, оставаясь без изменений в своем положении. Он подчеркивает, что Израилю необходимо было создать образ жертвы для международной аудитории, что не удалось.

Ищенко заключает, что Израиль ищет способы эскалировать ситуацию, чтобы втянуть Иран в конфликт и таким образом получить поддержку Запада. Он считает, что в случае начала войны Запад склонится на сторону Израиля, что изменит международное отношение к конфликту в Газе.