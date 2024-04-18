В Ватикане задержали воевавшего на Украине «особо опасного» американца

В Ватикане задержали «одного из самых опасных и разыскиваемых» преступников штата Нью-Йорк, «вооруженного до зубов» и прибывшего на площадь Святого Петра прямиком с Украины. Об этом рассказала газета La Repubblica.

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54-летний гражданин США Мойзе Тейада был задержан в Ватикане еще 10 апреля, но известно об этом стало только сейчас. Американские правоохранители, объявившие Тейаду в розыск, характеризуют его как «чрезвычайно жестокого» преступника.

Объявление о его розыске, опубликованное на сайте Департамента исправительных учреждений штата Нью-Йорк, содержит предупреждение: если вам встретится Тейада, следует немедленно позвонить в полицию и не пытаться задержать его самостоятельно, поскольку он особо опасен.

Жандармерия Ватикана заметила Тейаду 10 апреля на площади Святого Петра, когда папа Франциск проводил всеобщую аудиенцию. Офицеры «интуитивно ни на секунду не сводили глаз» с Тейады и в итоге решили остановить его и обыскать.

У американца нашли три ножа, один из них - с двойным лезвием по двадцать сантиметров каждое. Позже он рассказал полицейским, что перед посещением Ватикана находился в Молдавии и на Украине, где воевал на стороне ВСУ. Позже выяснилось, что Тейаду разыскивают в США.

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Всего в специальный рейтинг самых разыскиваемых преступников штата Нью-Йорк входят 12 человек - члены банд, насильники и похитители. По данным La Repubblica, Тейада относится к последней категории - его обвиняют в похищении агентов недвижимости. Судя по его паспорту, он отправился из США на Украину еще в феврале 2022 года.

Мужчину поместили в итальянскую тюрьму, где он будет ожидать решения об экстрадиции в США.