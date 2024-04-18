Зеленский призвал лидеров стран ЕС переиграть Путина

В ходе внеочередного заседания Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Европейского союза (ЕС) переиграть в решимости президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского лидера.

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«Нам всем с вами надо сейчас переиграть Путина в решимости, чтобы этот конфликт наконец начал идти к справедливому окончанию», — говорится в сообщении.

Он добавил, украинское общества также нуждается в поддержке «энергии духа» со стороны стран ЕС.

Ранее во время обращения к европейским лидерам на саммите в Брюсселе Зеленский признал успехи Вооруженных сил России на фронте. По его словам, российские военные оказывают на украинскую армию давление на фронте и постепенно продвигаются.