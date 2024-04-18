Киев запросил аварийную помощь из-за дефицита электроэнергии

Дефицит в энергосистеме Украины заставил диспетчерский центр запросить аварийную помощь из Европы. Об этом со ссылкой на национальную энергетическую компанию «Укрэнерго» пишет ТАСС.

В пресс-службе компании отметили, что дефицит в системе, вызванный повреждениями энергообъектов, наблюдается «на протяжении почти всех суток».

«Утром и днем диспетчерский центр привлекает аварийную помощь энергосистем европейских стран», - пояснили в «Укрэнерго».

Там также предупредили, что с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности вводится ограничение мощности. Однако эта мера не коснется предприятий оборонного комплекса. При этом в Харьковской области продолжают действовать ограничения для бытовых потребителей.

Зеленский сообщил об уничтожении почти всей тепловой системы электроснабжения

В конце марта российские войска возобновили удары по энергетическим объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о потере 80% генерирующих мощностей в результате масштабных ударов по украинским теплоэлектростанциям. А компания «Центрэнерго» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.

В Минобороны РФ обратили внимание на то, что после ударов была нарушена работа предприятий по производству и ремонту военной техники, а также вооружений, поставленных Киеву странами НАТО.