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Tagesschau: Шольц провалил план по Украине во время визита в Китай

Посетившему Пекин канцлеру Германии Олафу Шольцу не удалось уговорить китайцев принять участие в украинской конференции, которую организует Швейцария. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир Tagesschau.

Корреспондент немецкого канала заявил, что руководство Китая по итогам переговоров с Шольцем лишь повторило свою «минимальную формулу», выступив против применения ядерного оружия. Глава Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает лишь те мирные инициативы, которые учитывают интересы и России, и Украины. Москва ранее отказалась от участия в швейцарской конференции.

Помощь Украине грозит главному конгрессмену США отставкой

Спикер Палаты представитель США Майк Джонсон сообщил, что законопроект о помощи Украине будет вынесен на обсуждение конгрессменов в эту субботу. Как пишет Politico, продвижение этого вопроса грозит Джонсону отставкой, поскольку многие республиканцы недовольны законопроектом.

Спикер Палаты представителей «тщетно пытается сделать всех счастливыми», сохранив при этом свою должность. В то же время задержки финансирования «приводят в бешенство» украинцев. После десятков интервью с политиками, военными и гражданами Украины в Politico пришли к выводу, что страна «катится к катастрофе». Сомнения, что Запад будет помогать «столько, сколько потребуется», укрепляются, подчеркивает издание.

СМИ: немецкий миллиардер инсценировал гибель и сбежал в Россию

Немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб в 2018 году исчез при загадочных обстоятельствах в Швейцарских Альпах и с тех пор считался погибшим. Недавно в СМИ появились сообщения, что Хауб мог инсценировать свое исчезновение и сбежать в Россию. Собственное расследование этой истории опубликовал канал RTL.

Хауб возглавлял немецкую Tengelmann Group, в которую входит сеть строительных магазинов OBI, и считался одним из богатейших людей Германии. По данным RTL, за три дня до исчезновения Хауб звонил 44-летней россиянке. Канал утверждает, что с этой женщиной он в разные годы одновременно оказывался в Москве, Сочи и других городах, а в мае 2009-го ехал в одном поезде Москва-Петербург. В мае 2023 года СМИ опубликовали фотографии, сделанные в Москве в 2021 году, на которых запечатлен мужчина, похожий на Хауба. После исчезновения миллиардера семейный бизнес перешел под контроль его брата Кристиана Хауба. По данным RTL, немецкая прокуратура заподозрила последнего в сокрытии информации о брате.

Грузинский закон об иноагентах и «битва за умы»

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно встретился с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе и «воззвал к его совести», заявив, что закон об иноагентах не должен быть принят, так как он «противоречит европейским принципам», пишет Junge Welt. Как отмечает издание, в Брюсселе рассчитывают, что Грузия учтет эту критику, если серьезно относится к возможности вступления в ЕС.

Шольц также призвал к «мирному взаимодействию» между правительством и оппозицией и через три дня «получил ответ от грузинских фанатов ЕС». Оппозиционный депутат ударил одного из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», когда тот выступал с трибуны. Проевропейские силы Грузии называют закон об иноагентах «российским». По версии Junge Welt, в действительности ЕС и США просто не хотят потерять возможность оплачивать деятельность, «непосильную для маленькой Грузии», - речь идет о создании «параллельных общественных организаций». Как отмечает автор Junge Welt, на своей территории Брюссель и Вашингтон свободно устанавливают ограничения в интернете и определяют ресурсы, которые будут считаться «источниками дезинформации».

«У Киева остается все меньше шансов»

«Потрепанные» украинские силы пытаются сопротивляться растущему российскому напору, который, как ожидается, достигнет пика летом, пишет The Wall Street Journal.

Ослабленной системе ПВО Украины слишком сложно удерживать российскую авиацию, а на земле ВСУ представлены «лоскутным одеялом» подразделений, которые не удается укомплектовать полностью. Чтобы остановить танковые колонны, украинцы используют в основном маленькие дроны-камикадзе, учитывая скудные запасы артиллерийских снарядов, отмечает WSJ. Газета подчеркивает, что перспективы Украины выглядят все более мрачными, а Владимир Зеленский открыто заявляет, что ВСУ не выстоят, если США не предоставят больше военной помощи.