Германия проигнорировала направленную российской стороной ноту с требованием

Власти Германии проигнорировали направленную российской стороной ноту с требованием признать актом геноцида преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны в СССР. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Газета.Ru

«Власти ФРГ до сих пор не дали ответ на направленную в МИД ФРГ посольством России в марте этого года ноту с требованием к Берлину официально признать актами геноцида преступления, совершенные Третьим рейхом на территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны», - сказала она. ТАСС

Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Германия должна признать блокаду Ленинграда геноцидом и платить пенсию всем выжившим. ТК «Звезда»