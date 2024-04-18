Партия пророссийски настроенного президента Зоран Миланович заняла второе место на парламентских выборах в Хорватии, что говорит о значительном усилении его влияния и дает возможность сыграть ключевую роль в формировании следующего правительства. Об этом пишет издание Politico.

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Ранее Зоран Миланович заявлял о том, что Россию с 2014 года провоцировали начать спецоперацию. Он неоднократно высказывался против какого-либо участия Хорватии в украинском конфликте. Глава государства также был против антироссийских санкций, сомневаясь в их эффективности.

Politico также обратило внимание на то, что Миланович привлек внимание не только критикой действий НАТО и ЕС, но и тем, что обвинял Киев в использовании фашистского приветствия «Слава Украине».

Его высказывания привели к «внезапному всплеску» популярности в Хорватии, а также позволили «стать значительной силой на всеобщих выборах в стране», отметили журналисты.

«Эта риторика, кажется, нашла отклик у избирателей, продемонстрировавших рекордную поддержку Социал-демократической партии (СДП), которая в течение многих лет была вынуждена играть второстепенную роль на фоне правоцентристского Хорватского демократического союза (ХДС)», - говорится в статье.

При этом на выборах была рекордная явка - более 50% из более чем 3,7 миллионов жителей Хорватии, имеющих право голоса, проголосовали до 16:30.

Согласно предварительным результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией, при подсчете более 90% голосов, ХДС получила примерно 60 мест в хорватском парламенте, а СДП - 42 места.

Таким образом, «балканский Трамп» может сыграть ключевую роль в формировании следующего правительства страны и оказать значительное влияние на политику Загреба, отмечают эксперты.