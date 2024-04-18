В Польше раскрыли подробности встречи президента Дуды с Трампом

Министр канцелярии польского президента Войцех Коларский раскрыл подробности встречи главы Польши Анджея Дуды с экс-президентом США Дональдом Трампом. На своей странице в X он рассказал, что переговоры проходили в частных апартаментах американского политика и продлились 2,5 часа.

По его словам, встреча проходила в «прекрасной атмосфере». Она началась примерно в 2:30 мск и завершилась около 5:00 мск. Политики обсуждали повышение расходов на оборону НАТО до 3% от ВВП стран, а также ситуацию с конфликтами на Украине и Ближнем Востоке.

«Это была встреча двух друзей», — подчеркнул Коларский.

Его слова подтвердил и Дуда. Он сказал, что его встреча с Трампом была «дружеской» и проходила в «очень милой атмосфере».

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Напомним, что в феврале президент Польши заявил, что Трамп сдержит обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа, если снова выиграет выборы. Он заявил, что исходит из своего личного опыта работы с политиком во время первого президентского срока Трампа.