Член Палаты представителей США Пол Госар резко обратился к Украине по поводу Крыма. Он призвал Киев забыть о возвращении полуострова. Трансляцию заседания комитета по процедурным вопросам вел телеканал C-SPAN.

Конгрессмен подчеркнул, что Вашингтон должен перестать финансировать республику, пока американский президент Джо Байден не инициирует там мирные переговоры.

По словам Госара, большинство законодателей понимает, что конфликт на Украине развивается не лучшим образом, страна теряет в нем много граждан, особенно молодежи.

«Хватит! Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернется», — высказался республиканец.

Россия не допустит возвращения Украиной Крыма военным путем

Госар указал, что большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Он назвал заявления о возвращении указанной территории в состав Украины необдуманными.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым являются частью западного сценария.