В Баварии задержали двух предполагаемых российских агентов

В Германии задержали двух человек, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. Как пишет Der Spiegel, в Берлине считают, что задержанные шпионили за базами США и планировали диверсии.

По данным издания, подозреваемые были задержаны спецназом в Байройте (Бавария) утром 17 апреля.

Один из подозреваемых - человек с российским и немецким гражданством, 39-летний Дитер С. По версии прокуратуры Германии, он обследовал и фотографировал военные объекты США в стране. Утверждается, что он контактировал с российскими спецслужбами с октября 2023 года, и якобы согласился совершить поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оружейных заводах и промышленных объектах. По информации Der Spiegel, в 2014-2016 годах он состоял в ополчении ДНР.

По данным Der Spiegel, в центре его внимания также были транспортные маршруты, используемые для перевозки грузов военного назначения на Украину.

Второй задержанный - 37-летний Александр Й., также немецко-российского происхождения.

По информации Der Spiegel, среди военных объектов, за которыми следили задержанные, были объекты США в Графенвере и «важный полигон военной подготовки», где американцы обучают украинских солдат, в том числе управлению танками Abrams.

Ранее гражданина России задержали в Латвии по подозрению в шпионаже. В Службе государственной безопасности страны утверждали, что он собирал и передавал российским спецслужбам информацию о критически важной инфраструктуре и военных объектах в Латвии.